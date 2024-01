10.000-Volt-Anlage in Flammen Feuer in Trafohaus verursacht großen Stromausfall in Wankum

Wankum · Am Mittwochmittag ist in Wankum eine größere Ortsnetz-Trafostation in Brand geraten. In großen Teilen des Ortes ist aktuell der Strom ausgefallen.

03.01.2024 , 15:00 Uhr

Nachdem der Strom abgeschaltet war, konnten die Feuerwehrleute die Trafostation schnell löschen. Foto: Norbert Prümen