Wachtendonk feiert Tag der Städtebauförderung Pumptrack-Anlage in Wachtendonk wird eingeweiht

Am Friedensplatz starten zwei Stadtführungen mit Stopp an umgesetzten und geplanten Projekten der Städtebauförderung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts. Das Ortskernmanagement wird mit einem Informationsstand vertreten sein. Zudem ist ein buntes Kinderprogramm für verschiedene Altersklassen geplant, inklusive einem Wettrennen mit einer Preisverleihung. Anmeldungen für das Wettrennen per E-Mail an Julia.Sala@wachtendonk.de an. Auch für Essen und Trinken ist an den drei Stationen gesorgt.