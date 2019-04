Wachtendonk : Lieder von Sehnsucht und Liebe

Wachtendonk Folk aus Irland, Schottland und der Bretagne erfüllte am Wochenende das Bürgerhaus. Beim Wachtendonker Musikwochenende spielten internationale und heimische Künstler ihre Musik.

Das Zupfen von Gitarre und Mandoline, schnörkelloser Gesang – folkloristische Klänge aus Irland und Schottland haben am Wochenende das Bürgerhaus „Altes Kloster“ in Wachtendonk erfüllt. Bei der sechsten Auflage des Wachtendonker Musikwochenendes am Freitag und Samstag gab es zwei wichtige Neuerungen. Die erklärte der Kulturkreis-Vorsitzende Thomas Echelmeyer: „Wir haben das Musikwochenende thematisch zusammengefasst und außerdem auf zwei Tage verkürzt.“

Während also in der Vergangenheit sechs Bands an drei Abenden unterschiedliche Musikstile darboten, standen in diesem Jahr gleich vier Folk-Bands auf dem Programm: „Wir haben mit Folk begonnen, weil der immer ein Garant ist für gut besuchte Veranstaltungen.“