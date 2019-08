KLJB war Veranstalter : Wachtendonk trifft sich an der Burgruine

WACHTENDONK Die KLJB hatte wieder das Waldfest organisiert. Schnitzeljagd vermittelt viel Wissenwertes über die Geschichte der Stadt.

Umgeben von der Niers und schattenspendenden Bäumen liegt die Wachtendonker Burgruine, die auch in diesem Jahr als Kulisse für das Burgfest diente. Schon seit sieben Jahren wird das Fest im Sommer ausgetragen und lockt stets viele Besucher an. So auch am vergangenen Wochenende. Am Samstag läutete die Open-Air Disco das Fest ein. Bei schöner Musik, leckeren Cocktails und atmosphärischer Beleuchtung wurde bis in die Nacht gefeiert. Am Sonntag folgte der Familientag, der durch einen Gottesdienst eingeleitet wurde.

Ausgerichtet wird das Burgfest seit fünf Jahren von der KLJB Wachtendonk. „Das Burgfest liegt uns sehr am Herzen“, erzählte Corinna Hommes von der KLJB. „Es steckt viel Schweißarbeit drin, aber wir haben immer alle eine schöne Zeit und wir freuen uns, wenn wir andere dadurch glücklich machen.“ Bei den Kindern komme die Schnitzeljagd am besten an: „Die gibt es seit letztem Jahr und die Kinder hatten da viel Spaß bei. Auch die Cocktailbar am Samstag ist immer sehr beliebt.“ In den nächsten Jahren soll das Burgfest weitergeführt werden. „Es ist inzwischen eine Tradition in Wachtendonk“; so Corinna Hommes. „Es kommen zahlreiche Gäste und es ist mittlerweile sehr bekannt.“ Es kann sich also schon auf das nächste Jahr gefreut werden, wenn die Burgruine wieder zum Schauplatz für ein schönes Fest wird.