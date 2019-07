Wachtendonk : Etwa 150 Fische sterben in der Niers an Sauerstoffmangel

Der Zander ist eine der Fischarten, die in der Niers vorkommen. Foto: Niersverband/Hans-Georg Wende

Extreme Hitze und starker Regen – diese Kombination hat zu einem Fischsterben in der Niers bei Wachtendonk geführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Verena Kensbock Von Verena Kensbock Autorendetails aufklappen Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein. zum Autorenprofil

Tote Fische lagen am Sonntag am Rand der Niers – etwa 150 Tiere sind am Wochenende zwischen Viersen-Süchteln und Wachtendonk umgekommen, sie starben aufgrund von Sauerstoffmangel. Grund dafür ist auch die große Hitze.

Mitarbeiter des Niersverbands sammelten Anfang der Woche die rund 150 Fische ein. „Die Prüfung der Gewässerdaten deutet darauf hin, dass die Fische aufgrund von Sauerstoffmangel verendet sind“, sagt Verbandssprecherin Margit Heinz. Das kann passieren, wenn die Niers durch längere Trockenperioden wenig Wasser führt und es dann zu starkem Regen kommt.

„Bei hohen Temperaturen führt die Niers weniger Wasser, das sich außerdem schneller aufheizt“, erklärt Heinz. „Je höher die Wassertemperatur, desto weniger Sauerstoff kann sich lösen.“ Hinzu kam starker Regen: Innerhalb kurzer Zeit fielen am Samstag an einigen Stellen 30 bis 40 Millimeter Regen. Wenn der Regen Dreck von Straßen in den Fluss spült, wird der Sauerstoff knapp. „In dem Dreck befinden sich organische Substanzen. Wenn die im Wasser zersetzt werden, verbrauchen sie Sauerstoff“, sagt Heinz. Darum spreche man auch von „sauerstoffzehrenden Substanzen“. Das führe dann in dem ohnehin sauerstoffarmen Wasser dazu, dass den Fischen die Luft weg bleibt.

Hinzu kommt, dass bei derartigen Niederschlägen die Mischwasserkanäle und Rückhaltebecken das schnell ansteigende Wasser nur bis zu einem gewissen Maß fassen können und ein Teil in die Niers überschwappt. Auch diese Belastung führe zu einer erhöhten Sauerstoffzehrung, sodass der Sauerstoffgehalt im Gewässer stark sinken und zu einem Fischsterben führen kann. Das hätten auch die Online-Sauerstoffmessungen des Verbands in der Niers ergeben.

Vor allem am südlichen Abschnitt der Niers sei die Gefahr des Fischsterbens durch Sauerstoffmangel groß. Denn dort gebe es viele befestigte Flächen. „Überall, wo der Boden versiegelt ist, an Straßen und an Plätzen, kann es zu diesem Phänomen kommen“, erklärt die Verbandssprecherin.

Das Fischsterben sei dabei nicht auf eine bestimme Art beschränkt. Die Mitarbeiter des Verbandes hätten zu Beginn der Woche verschiedene Arten von toten Fischen aus dem Wasser geholt und entsorgt.

„Vereinzelt kann es trotzdem noch vorkommen, dass tote Fische in der Niers auftauchen“, sagt Verbandssprecherin Margit Heinz. Wo genau die Fische umgekommen sind, ist nicht ganz klar. Gefunden wurden sie auf dem Flussstück zwischen Süchteln und Wachtendonk, dort könnten sie aber auch hingeschwemmt worden sein.

Von Seiten des Niersverbandes gebe es keine Möglichkeit, in solchen Situationen ein Fischsterben in der Niers zu verhindern. Vor allem in Sommern mit extremen Wetterlagen sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass es zu Sauerstoffmangel in dem Wasser kommt.