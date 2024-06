Gruppen und Vereine in Wachtendonk Erster Ehrenamtstag mit großer Resonanz

Wachtendonk · Gelungene Premiere für den „Tag für das Ehrenamt“ in Wachtendonk: Am Ende machten so viele mit, dass der Platz um die St.-Michael-Kirche kaum reichte.

26.06.2024 , 12:34 Uhr

Die Premiere des Ehrenamtstags in Wachtendonk war gut besucht. Foto: Organisationsteam Ehrenamtstag

Insgesamt 30 Gruppen und Vereine aus Wachtendonk und Wankum kamen zum ersten „Tag für das Ehrenamt“ in Wachtendonk zusammen, um auf sich aufmerksam zu machen, sich zu präsentieren, weitere Interessenten zu gewinnen und gemeinsam mit allen Gleichgesinnten einen bunten Tag für alle Gäste zu gestalten. Die Vorbereitungen waren umfangreich: Bereits im vergangenen Jahr trafen sich auf Initiative des Eine-Welt-Kreises und der Bücherei Wachtendonk erste Vertreter interessierter Gruppen zur Planung eines Tages für das Ehrenamt. Auslöser war die insbesondere nach der Corona-Zeit für viele Vereine bittere Erfahrung mangelnden Engagements und fehlender Mitstreiter in ihren Reihen. So wuchs die zunächst kleine Zahl teilnehmender Gruppen schnell an, sodass schlussendlich der Platz um die St.-Michael-Kirche kaum mehr für alle Stände ausreichte. Das Event startete mit einem ökumenischen Impuls auf dem Kirchplatz mit Pfarrerin Ulrike Schalenbach und Pastor Manfred Stücker, musikalisch gestaltet vom Jugendliturgiekreis St. Michael zusammen mit dem Kinderkirchenchor. Allen Teilnehmern klingt sicherlich noch der mehrfach vom Chor angestimmte Refrain „Pack mit an“ in den Ohren. Vereine feiern Tag des Ehrenamts in Wachtendonk Fingerfood aus aller Welt Vereine feiern Tag des Ehrenamts in Wachtendonk Das Bühnenprogramm wurde eingeleitet von Wachtendonks Bürgermeister Paul Hoene mit der jährlichen Ehrung einzelner Initiativen aus Wachtendonk und Wankum, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Begleitet von einer lebhaften Moderation durch Matthias Stürmlinger sorgten der Jugendliturgiekreis, die Funkenmäuse sowie die Chorgemeinschaft MGV Wachtendonk/Wankum/Aldekerk für reichlich Stimmung. Dazwischen wurden immer wieder einzelne Gruppen auf die Bühne gebeten, um sich in abwechslungsreichen Frage- und Antwort-Runden den Gästen auf dem Kirchplatz vorzustellen. Das Hauptaugenmerk galt jedoch den vielen Pavillons und Ständen, in denen sich die Gruppen den Besuchern vorstellten. Angelockt von Mitmachaktionen, vielen kulinarischen Überraschungen und Informationen in Bild und Text konnten sich die Besucher direkt vor Ort im persönlichen Kontakt über die Aktivitäten informieren und sich hoffentlich auch zum Mitmachen anregen zu lassen. Besonderen Andrang gab es an der von allen Vereinen gemeinsam organisierten Kuchentheke. Durch die immer wieder ergänzte Auswahl zusammen mit „fairem Kaffee“ vom Eine-Welt-Laden war für jeden Besucher etwas dabei. Internet Weiterhin zugänglich und gepflegt ist die Seite www.tagdesehrenamts-wawa.de sowie der Instagram-Account @ein_tag_fuers_ehrenamt mit detaillierten Informationen zu den Gruppen und vielen visuellen Eindrücken der Veranstaltung.

(vdp)