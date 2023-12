Auf Slümerstraße und Grefrather Landstraße Neue Tempolimits in Wachtendonk

Den Sozialdemokraten hatte nicht eingeleuchtet, warum auf der L140 zwischen Wankum und der Bergstraße in Wachtendonk, wo sich an den Seiten überwiegend Äcker befinden, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Km/h gilt, nicht aber auf dem angrenzenden Stück bis zum Kuhdyk, an das ein Wohngebiet angrenzt. „In diesem Bereich wurde beschleunigt und es entstand zusätzlicher Lärm“, schreibt die SPD, und weiter: „Unsere Überlegung war es, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich weniger Schall und Lärm verursacht. Der durch die wegfallende Beschleunigung der Autos und Motorräder erhöhte CO2-Ausstoß wird ebenfalls erheblich verringert.“ Das Errichten einer Lärmschutzwand sei zuvor abgelehnt worden, da die gemessenen und errechneten Schallwerte im gesetzlich zulässigen Bereich lagen.