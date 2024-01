Autorin aus Wachtendonk Ein Roman für alle Sinne

Wer ihren aktuellen Roman „Die Verschwundenen von Paris“ gelesen hat, der würde wohl einiges darauf wetten, dass Ulrike Dömkes eine längere Zeit in der französischen Hauptstadt gewohnt hat. So groß ist die Ortskenntnis der Wachtendonker Autorin, so detailliert sind ihre Angaben. Doch der Eindruck täuscht, es waren lediglich fünf Tage, an denen sie sich vor Ort ein genaues Bild des Ortes gemacht hat, an dem ihr neues Buch spielen soll. „Recherche“, sagt Dömkes: „Mir ist es wichtig, dass alles, was in Paris spielt, wie Orte, Straßennamen oder U-Bahnlinien, auch stimmt. Man soll das Buch als Stadtplan verwenden können.“