Historischer Ortskern in Wachtendonk Die Irish Session feierte ihren 15. Geburtstag

Typisch für das irische Wetter spielte auch Petrus mit, und brachte am späten Nachmittag doch tatsächlich ein Regenschauer als Einlage. „Echte Musiker lassen sich davon doch nicht abbringen“, weiß Trösser. Viele fanden schnell den Weg ins Restaurant, und nach einer kurzen Pause wurde dort weitergespielt. „Die Musiker finden kein Ende. Da musst du schon den Stecker ziehen, wenn es denn einen gäbe, denn die spielen ja alle unplugged“, freut sich Maria Trösser über die gelungene Geburtstag-Session, bei der auch hin und wieder ein Musikstück in Erinnerung an Heinz Trösser gespielt wurde. Die nächste Session ist am Sonntag, 16. Juni, ab 14 Uhr, auf der Weinstraße in Wachtendonk.