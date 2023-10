Familie lädt zum Gruseln ein Wankums verrücktes Halloween-Haus

In der Weihnachtszeit gibt es sie häufiger: Festlich geschmückte Häuser mit zahlreichen Lichtern im Außenbereich, die das Gebäude im Dunkeln hell erstrahlen lassen. In Wankum hat sich Familie Minten-Lohmann ein anderes Datum herausgesucht, um das eigene Heim einmal so richtig herauszuputzen. Und zwar Halloween, die Nacht der Geister und Gespenster, die immer am Abend vor Allerheiligen, also am 31. Oktober, begangen wird. Der alte irische Brauch, der in den USA groß geworden ist, findet Jahr für Jahr auch bei uns mehr Begeisterte, die gruselig verkleidet von Haus zu Haus ziehen, klingeln, „Süßes oder Saures“ rufen und meist mit ein paar Süßigkeiten wieder abziehen. Oder eben solche, die zu Hause ein wenig gruselig dekorieren.