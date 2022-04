Stephan Wolters bei Kreislandwirtin Bärbel Buschhaus : Landwirte sichern Ernährungssicherheit

Wachtendonk CDU-Landtagskandidat Stephan Wolters und der Wachtendonker Fraktionsvorsitzende Norbert Hackstein besuchten Kreislandwirtin Bärbel Buschhaus.

Die Diskussion um die Produktion von Lebensmitteln wird aktuell – ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine – ganz anders geführt als noch vor wenigen Monaten. „Das Thema Ernährungssicherheit wurde in der Vergangenheit als nicht sonderlich relevant betrachtet. Erst der Krieg in der Ukraine zeigt uns auf, dass die heimische Landwirtschaft unverzichtbares Grundgerüst unserer Ernährungssicherheit ist“ so Stephan Wolters. In diesem Zusammenhang sieht auch Bärbel Buschhaus die Bestrebungen, weitere landwirtschaftliche Flächen der Nahrungsmittelproduktion zu entziehen und etwa für Photovoltaik-Freiflächen zu nutzen sehr kritisch. „Wo ausreichend Dachflächen, Gewerbehallen und ungenutzte Parkflächen vorhanden sind, sollten diese vorrangig belegt werde“, sagte die Kreislandwirtin.