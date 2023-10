Ranking des ADAC Campingplatz im Kreis Kleve auf Platz vier in NRW

Doch nicht nur bei Tagesgästen ist der Badesee beliebt, auch der 2007 eröffnete Campingplatz steht seit Jahren bei den Besuchern hoch im Kurs. Im aktuellen Ranking des ADAC steht der Platz an vierter Stelle in ganz Nordrhein-Westfalen. Das ADAC-Portal Pincamp hat für die Analyse die Seitenaufrufe und Nutzerbewertungen für den Zeitraum Januar bis September untersucht. „Eine besonders hohe Nachfrage gibt es in den Camping-Hotspots am Niederrhein, im Sauerland und in der Eifel“, berichtet Dirk Schneider, Tourismusexperte des ADAC in NRW.