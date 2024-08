Event in Wachtendonk Viele Trecker und viel Spaß beim Fest an der Burgruine

Wie jedes Jahr am ersten Augustwochenende fand auch an diesem Sonntag der Familientag des Burgfests in Wachtendonk statt. Gegen Mittag begann das Fest mit einem feierlichen Gottesdienst, musikalisch untermalt vom Jungen Landesbläserkreis (JLK), der an der Burgruine eine besondere Atmosphäre schuf.