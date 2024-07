Debatte im Gemeinderat Wachtendonk Bürger in Sorge um Geflüchtete in Turnhalle der Michaelschule

Viele Wachtendonker machen sich aktuell Sorgen, dass in der Turnhalle der Michael­schule Flüchtlinge untergebracht werden könnten. „Die Unterbringung dort ist menschenunwürdig. Wachtendonk würde einen großen Preis zahlen, denn Schule, Vereine und Gruppen könnten die Halle dann nicht mehr nutzen“, sagte ein Sprecher stellvertretend für die rund 30 Eltern und Großeltern von Grundschülern, die zur Ratssitzung am Donnerstagabend erschienen waren, um ihr Anliegen zu untermauern. Einen Protestbrief und mehr als 700 Unterschriften reichte die Gruppe ein. Ihre Forderungen: Die Gemeinde solle in großem Maße Container anschaffen, und der Rat solle die Unterbringung von Flüchtlingen in der Turnhalle kategorisch ausschließen.