Einsatz für die Feuerwehr Wurstfabrik in Wachtendonk brennt

Einen Großeinsatz der Feuerwehren gibt es aktuell in Wachtendonk. An der Kempener Straße brennt eine Wurstfabrik der Schlachterei Thönes. Der Alarm war gegen 13.40 Uhr ausgelöst worden und kurze Zeit später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort und begannen damit, den Brand zu bekämpfen. Die Flammen hatten inzwischen schon das Dach des Gebäudes erreicht. In dem Komplex befindet sich eine Produktionshalle.