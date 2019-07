Vertragsauflösung kann teuer werden : Sekundarschule: Wachtendonk holt sich juristischen Rat

WACHTENDONK Wie die Beendigung der Zusammenarbeit mit der Stadt Straelen für die Sekundarschule im Detail umgesetzt werden soll, das konnte auf der Wachtendonker Ratssitzung noch nicht beschlossen werden. Stattdessen gab es einen Beschluss darüber, dass ein auf Öffentliches Verwaltungsrecht spezialisierter Rechtsanwalt in den nächsten Tagen überprüfen soll, welche der beiden möglichen Lösungen – Kündigung oder Auflösung des Zweckverbandes – aus finanzieller Sicht am besten ist.

In einem Beschlussvorschlag warb die Verwaltung zunächst für die Auflösungs-Variante. Hier würde eine Einmalzahlung von rund 350.000 Euro an die Stadt Straelen anfallen. Dies sei unter dem Strich nicht so kostspielig wie die Kündigungsvariante, so Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt. Eine teils wirre Juristerei herrschte in der Diskussion zwischen den Fraktionen. „Der Vertrag ist einfach Mist, der sieht die Situation, die wir gegenwärtig haben, gar nicht vor. Es handelt sich hier um höhere Gewalt“, hieß es in den Reihen der CDU-Fraktion. Auch wehren sich Aussagen zu Folge die Christdemokraten gegen sämtliche Zahlungsforderungen, vor allem in dieser Höhe.