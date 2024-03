Doppelhaus an der Hubertusstraße Baugrundstück in Wankum steht nun auch Investoren offen

Ein 760 Quadratmeter großes Baugrundstück an der Hubertusstraße in Wankum steht weiterhin zum Verkauf. Ursprünglich wollte die Gemeinde Wachtendonk das Areal an zwei Familien veräußern, die je 380 Quadratmeter erwerben, gemeinsam ein Doppelhaus bauen und dort auch wohnen möchten. Das schränkte offenbar den Kreis der Interessenten ein. Die einzigen beiden Bewerber seien kurze Zeit später wieder abgesprungen, erfuhren die Politiker auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Weit mehr Bewerber habe es gegeben, die bei der Gemeinde nachgefragt haben, ob sie dort nicht auch ein Einfamilienhaus errichten könnten.