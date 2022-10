Drei Rettungshubschrauber im Einsatz : 63-Jährige stirbt nach schwerem Unfall in Wachtendonk

63-Jährige stirbt nach schwerem Unfall in Wachtendonk

Wachtendonk Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße in Wachtendonk ist eine 63 Jahre alte Frau gestorben. Sie war, wie auch zwei weitere Schwerverletzte, in ihrem Auto eingeklemmt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Nähe von Wachtendonk gekommen. Er ereignete sich auf der Landstraße 361, die von Straelen nach Wachtendonk führt.

Kurz vor der Einmündung der Kempener Straße, wie die L361 in diesem Abschnitt heißt, zum Kootweg kam es nach Angaben der Polizei gegen 14.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Dabei kollidierten ein Seat Leon eines 71 Jahre alten Fahrers, der aus Fahrtrichtung Straelen kam und ein Citroen. In diesem Fahrzeug befanden sich zwei Frauen im Alter von 57 und 63 Jahren.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mit Spezialwerkzeugen herausgeschnitten werden. Die Verletzungen der drei Beteiligten waren so schwer, dass sie mit drei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen wurden.