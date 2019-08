Unfall in Wachtendonk : 17-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt

Die Unfallstelle in Wachtendonk. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Wachtendonk Bei einem Unfall in Wachtendonk ist am Donnerstagmorgen ein junger Radfahrer von einem Auto überrollt worden. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen ist am Donnerstagmorgen ein 17-jähriger Radfahrer aus Wachtendonk. Er war gegen 5.20 Uhr auf dem Radweg der Slümer Straße (L140) aus Richtung Aldekerk in Richtung Wachtendonk unterwegs. An der Einmündung zur Straße Auf dem Bock wollte der Jugendliche nach Polizeiangaben offenbar nach links abbiegen.

Hierbei kam es aus derzeit noch nicht geklärter Ursache zu einer Kollision mit einem Lkw, der hinter dem Radfahrer gefahren war. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er von einem Wagen erfasst wurde, der aus der Gegenrichtung kam. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die anderen Unfallbeteiligten, der 42-jährige Lkw-Fahrer aus Wesel und der 30-jährige PKW-Fahrer aus Wachtendonk, erlitten einen Schock. Die Angehörigen des 17-Jährigen werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

Ein Sachverständiger untersucht derzeit den Unfallhergang. Der Lkw sowie der Pkw wurden sichergestellt. Die L140 ist aktuell im Bereich der Unfallstelle noch voll gesperrt.

