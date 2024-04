Tüftler tunen BMX-Rad in Wankum 14-Jähriger stürzt mit selbstgebautem E-Bike und verletzt sich schwer

Am Samstag gegen 16.30 Uhr ist einer der beiden, ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Straelen, nach Angaben der Polizei mit dem zum E-Bike umgebauten Rad schwer gestürzt. Dabei fuhr der Straelener mit dem Rad auf der Langdorfer Straße in Wankum in Richtung Berbenweg.