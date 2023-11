Unternehmerfrühstück in Wachtendonk 100 neue Arbeitsplätze entstehen im Gewerbegebiet Müldersfeld

Den Hauptvortrag hielt Landrat Christoph Gerwers. Er gab Einblicke in seinen Arbeitsalltag und erläuterte den Gästen, wie der Kreis Kleve aufgestellt ist. So sei aktuell die Einreichung von weit mehr als 200 verschiedenen Anträgen bereits online möglich „und es werden immer mehr“, so Gerwers. „In vielen Fällen kann bereits die elektronische Ausweisfunktion anstatt der händischen Unterschrift genutzt werden und auch Bezahlfunktionen wie beispielsweise Paypal kommen zum Einsatz“, sagte der Landrat. Aber auch beim wichtigen Thema Arbeits- und Fachkräfte biete der Kreis Dienste digital an. So gebe es etwa die Möglichkeit, dem Jobcenter Kreis Kleve noch zu besetzende Stellen seitens der Unternehmen digital zu übersenden, so Gerwers.