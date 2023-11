Kinderkarneval, Kappensitzung und After-Zug VVK startet Vorverkauf für Karnevalspartys

Der Weg zum traditionellen Vorverkauf des VVK in der Gaststätte „Alt Veert“ lohnt sich in diesem Jahre gleich dreimal. Erstmals wird es eine Kinder-Karnevalsparty geben. Am Samstag, 3. Februar, um 11.11 Uhr (Einlass 10.30 Uhr) gehört der Festsaal der VVK Arena (Tennishalle) den kleinsten Veerter Jecken. Der Eintritt beträgt vier Euro für die Kids, erwachsene Begleiter sind frei.