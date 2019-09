Veranstaltung in Pont : Vorverkauf für Tolkien-Tage: Auf nach Mittelerde

Fantasievolle Kostümierungen der Teilnehmer gehören bei den Tolkien-Tagen in Pont dazu. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Pont Frühbucherrabatt und ein neues Herbergszelt.

(RP) Jedes Jahr am Wochenende nach Pfingsten bevölkern Hobbits, Orks, Zauberer und Zwerge den Ort Pont bei Geldern. Dann sind die Tolkien-Tage, die das Dorf für ein Wochenende in Mittelerde verwandeln. In diesem Jahr kamen über 8000 Besucher an den Niederrhein. Schon jetzt können Interessierte ihre Tickets für 2020 bestellen.

„Überrascht hat uns bei der Besucherzählung 2019, dass der Sonntag mit knapp 4700 Besuchern deutlich stärker ist als der Samstag. Diese Zahl bedeutet aber auch, dass wir im nächsten Jahr an die 5000er-Marke herankommen. Dies ist die maximal zulässige Personenzahl auf dem Gelände“, sagt Sebastian Richartz von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, Hauptveranstalter der Tolkien-Tage. Es könnte also 2020 erstmals dazu kommen, dass das Event, das vom 5. bis 7. Juni stattfindet, zumindest an einem Tag ausverkauft ist. „Unsere größte Sorge ist, dass wir Besucher, die spontan zu den Tolkien-Tagen kommen, nicht mehr einlassen dürfen“, so Richartz weiter.

Die Tolkien-Tage sind eine ehrenamtlich organisierte Veranstaltung, die von der gemeinnützigen Deutschen Tolkien-Gesellschaft am linken Niederrhein seit zwölf Jahren ausgetragen werden. Neben Vorträgen und Workshops rund um J.R.R. Tolkien und Mittelerde bietet das Fest auch jede Menge Cosplay- und Gewandungsgruppen, internationale Künstler, Autoren und Wissenschaftler, Lagerleben aus Mittelerde und in guter Hobbit-Tradition viel leckeres Essen und regionales Bier. Am Freitagabend wird zudem im Freilichtkino „Die Rückkehr des Königs“, der dritte Film in der beliebten „Herr der Ringe“-Reihe gezeigt. Es besteht auch die Möglichkeit, direkt vor Ort zu übernachten. In diesem Jahr erweitert sich das Zeltplatz-Angebot um ein Herbergszelt mit 20 Einzel- oder Doppelzimmern.