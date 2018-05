Geldern : Vorverkauf für Konzerte im Bücherkoffer

Geldern Es gibt noch Karten für die Bücherzimmer-Konzerte in der Buchhandlung Bücherkoffer Derrix auf der Issumer Straße in Geldern. Am Mittwoch, 30. Mai, um 19.30 Uhr ist Kent Nielsen dort zu Gast. Er präsentiert meist eigene Songs, begleitet sich auf der Ukulele und spielt Blues-Folk-Rock im ganz eigenen Stil. Der Eintritt kostet sechs Euro. Schon jetzt gibt es auch Tickets für Kate Rena, die am 22. August zu Gast im Bücherkoffer ist. Sie startet mit ihren Songs, mal deutsch, mal englisch um 20 Uhr. Neben ihrer Gitarre spielt sie auch Cello, verleiht damit ihrer Musik eine besondere "Note". Der Eintritt kostet ebenfalls sechs Euro.

Buchhändler Ludger Derrix weist darauf hin, dass es Stehplatzkonzerte sind mit etwa zehn Sitzplätzen. Weitere Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 25 Jahre Bücherkoffer stehen im Internet unter www.buecherkoffer.de.

(RP)