Geldern : Vortrag zur Rückkehr auf den Arbeitsmarkt

Geldern Die Arbeitsagentur Goch bietet am Donnerstag, 31. August, in Geldern einen Vortrag an, der hilft, sich auf den Schritt zurück auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Von 9 bis 11.30 Uhr wird über Aspekte wie die Vereinbarkeit des Familienlebens mit dem Beruf, verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten und finanzielle Förderungsangebote informiert. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu klären.

Der Vortrag findet in der Agentur für Arbeit Geldern, in der Egmondstraße 2 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0281 9620552 oder per E-Mail Wesel.BCA@arbeitsagentur.de.

(RP)