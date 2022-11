Mitgliederversammlung : Alexander Voigt bleibt Straelens Kulturring-Vorsitzender

Mitglieder des Kulturring-Vorstands (v.l.): Christian Werner, Alex Voigt, Rolf Amann, Margarete Schnitzer, Claudia Thissen, Wolfgang Cox, Brigitte Amann, Norbert Kamphuis, Yvonne Theunissen und Christa Voigt. Foto: Kulturring Straelen

Straelen Mit einem in Teilen neuformierten Leitungsteam geht der Kulturring Straelen die neuen Aufgaben an. In der Corona-Zeit ist die Mitgliederzahl gestiegen.

Zu einer Vollversammlung hat sich der Kulturring Straelen getroffen. Nach einem Rückblick auf Veranstaltungen und einem Ausblick auf das neue Kulturjahr, wurden im Anschluss an den Bericht der Kassenprüfer der 1. Vorsitzende Alex Voigt, die 2. Vorsitzende Yvonne Theunissen sowie die weiteren Mitglieder des Vorstandes entlastet.

Voigt bedankte sich vor allem bei den Beisitzern Peter Jakubczyk, Markus Hanßen und Patrick Mysor, die aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden sind, für ihren Einsatz und die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Vor allem Jakubczyk blickt auf mehrere Jahrzehnte erfolgreiche Vorstandsarbeit zurück. Yvonne Theunissen gab den Posten als 2. Vorsitzende auf, wird aber weiterhin im Vorstand tätig sein.

Wichtigster Programmpunkt war die Wahl eines neuen Vorstandes, der mit Geschäftsführer Norbert Kamphuis und dem Team der Geschäftsstelle am Markt zusammenarbeitet. Alex Voigt bleibt weiterhin 1. Vorsitzender, er wurde einstimmig wieder gewählt. Neuer 2. Vorsitzender wurde nach einstimmiger Wahl Christian Werner. Als neue Beisitzerinnen konnten Margarete Schnitzer und Claudia Thissen gewonnen und gewählt werden. Die bisherigen Beisitzer Bernd Heines, Gisela Beißel-Hermann, Brigitte und Rolf Amann, Yvonne Theunissen und Christa Voigt wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Zusammen mit den geborenen Mitgliedern – Bernd Kuse, Bürgermeister und Vorsitzender des Kontrollgremiums, Monika Lemmen, Vorsitzende des für Kultur zuständigen Ratsausschuss, Wolfgang Cox, Koordination und Norbert Kamphuis als Geschäftsführer – bildet nun ein 14-köpfiger Vorstand die Basis der weiteren erfolgreichen Vereinsarbeit.Werner verdeutlicht: „Ich finde es superwichtig, Kultur zu fördern, und Kultur tut Straelen nur gut. Im Grunde bin ich als Pfarrer in einem Bereich tätig, der auch zur Kultur gehört. Also kann ich auch etwas für den Kulturring tun.“