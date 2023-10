FDP-Ortsparteitag in Geldern Steffen Feltens bleibt Vorsitzender des FDP-Ortsverbands

Die Wahlen des neuen Ortsvorstandes verliefen für alle Kandidatinnen und Kandidaten erfreulich: Alle Mitglieder des fünfköpfigen Vorstands wurden einstimmig von den Parteimitgliedern gewählt. Der 35-jährige Steffen Feltens wurde erneut zum Ortsvorsitzenden gewählt und geht in diesem Amt in sein zwölftes Jahr. In seiner Dankesrede äußerte er sich erfreut über das Vertrauen der Mitglieder. Er sagte: „Ich bin überwältigt von der Unterstützung und dem einstimmigen Votum. Es zeigt mir, dass wir als Team auf dem richtigen Weg sind und unser Engagement geschätzt wird.“