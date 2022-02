Tierheim Geldern : Wechsel beim Tierschutzverein Geldern

Martin Neese war mit Schäferhündin Aika und dem Deutschen Pinscher Diego, beide aus dem Tierheim Geldern stammend, zu Besuch bei Ute Pooten. Foto: Neese

Geldern Aus Altersgründen gibt die bisherige Vorsitzende Ute Pooten das Amt ab. Martin Neese würde übernehmen und schlägt sie als Ehrenvorsitzende vor. Der Verein ist auch Träger des Tierheims.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tieren einen Zufluchtsort geben in der Nähe, das war die Idee von Ute Pooten, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Geldern und Umgebung. Dem Verein gehört auch das Tierheim in Geldern, in dem längst nicht nur Hunde und Katzen eine Übergangsstation gefunden haben, sondern auch Kaninchen oder sogar einmal eine Wüstenrennmaus namens Feivel.

Nun ist es an der Zeit für Ute Pooten, Adieu zu sagen. Die Arbeit des Tierschutzvereins möchte die 78-Jährige in jüngere Hände legen. „Es war eine gute Zeit, in der wir für die Tiere so viel erreicht haben‘, sagt Ute Pooten. Das Ziel war immer klar und bleibt: Praktizierter Tierschutz in Geldern in all seinen Facetten, sagt sie. Neben der Hilfe von Fachleuten konnte das Tierheim auch immer auf Ehrenamtliche zählen. Sicher ist, ein Tierheim ist kein gewinnbringendes Unternehmen. „Da war natürlich immer auch das Geld der kritische Faktor. Und ich bin noch heute dankbar dafür, dass wir in unserem Verein auf eine so große Zahl von Unterstützern zählen können“, sagt Ute Pooten. Denn ohne die zahlreichen Mitglieder geht es nicht.

Info Der Tierschutzverein Geldern und Umgebung Was Der Tierschutzverein Geldern und Umgebung ist der Träger des Gelderner Tierheims. Um die Arbeit zu bewerkstelligen, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Wer Unterstützt werden kann der Tierschutzverein Geldern auch durch eine Mitgliedschaft. Aktuell gehören dem Verein rund 400 Mitglieder an. Versammlung Die Mitgliederversammlung am Freitag, 18. März, findet als Hybidveranstaltung statt, also sowohl in Präsenz als auch online.

Die nächste Mitgliederversammlung steht an, und damit auch die Entscheidung über die Nachfolge für die langjährige Vorsitzende. Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Mein größter Wunsch ist es, das Tierheim in Hände zu legen, die es in meinem Sinne weiterführen.“ Nach vielen ausgiebigen Gesprächen aber sei sie sich sicher, diesen gefunden zu haben. „Es ist ein Glücksfall, dass mir Martin Neese, der selbst Vereinsmitglied ist und bereits drei Hunde aus dem Gelderner Tierheim angenommen hat, die Unterstützung des Vereins als 1. Vorsitzender angeboten hat.“ Seine vielen guten und wertvollen Ideen für den Verein und für das Tierheim hätten sie überzeugt. Sein beruflicher Werdegang und die damit verbundene Erfahrung könnten für die Leitung der Geschicke des Vereins und des Tierheimbetriebs von großem Wert sein, so Ute Pooten.

Dem selbständigen Unternehmensberater, der auf langjährige Führungserfahrung in der Logistikbranche zurückblickt, wäre es eine große Ehre, das „Erbe“ von Ute Pooten anzutreten, sagt der 52-Jährige. Er wisse das Vertrauen, das die bisherige Vorsitzende in ihn setzt, sehr zu schätzen, so Neese. Die Entwicklung des Vereins und des Tierheimbetriebs mitzugestalten, sei für ihn bedeutend und zudem ein persönliches Anliegen. „Tierschutz ist eine unglaublich wichtige und sehr verantwortungsvolle Daueraufgabe. Denn die dem Verein anvertrauten Tiere müssen zu jeder Zeit bestmöglich betreut werden, oft auch tiermedizinisch. Dazu werden fachliches Können auf allen Ebenen ebenso benötigt wie viele helfende Hände“, so Neese. Die Wirksamkeit aller Aktiven basiere maßgeblich auf der breiten Unterstützung durch Vereinsmitglieder und Spender. „Aufbauend auf dem, was Frau Pooten in den letzten Jahrzehnten so eindrucksvoll erreicht hat, möchte ich sehr gern meinen Teil dazu beitragen, den Tierheimbetrieb und den ihn tragenden Verein stetig weiterzuentwickeln.“