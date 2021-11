Ein Herz für Tiere: Diskutiert wird darüber in Issum : FDP: Weniger Steuern für Hunde aus dem Tierschutz

Issum Tierhaltung soll kein Luxusgut sein, stellen die Issumer Liberalen in ihrem Antrag klar. Sie fordern 24 Monate keine Steuern. Die Verwaltung schlägt vor: zwölf Monate Steuerfreiheit.

Die Erziehung eines Hundes aus dem Tierschutz, aufgrund der Erfahrungen, die das Tier gemacht habe, könne zeitintensiv und teuer sein. Gleichzeitig soll die Steuerbefreiung ein Anreiz sein, die Arbeit der Tierheime und anderer Tierschutzorganisationen zu unterstützen. „Die Verwaltung steht dem Antrag grundsätzlich positiv gegenüber“, heißt es in der Stellungnahme, auch wenn der Gemeinde Issum geschätzt mehr als 5000 Euro an Steuereinnahmen fehlen würden. Deswegen lautet der Vorschlag: zwölf Monate Steuerfreiheit für Hunde aus dem Tierschutz, damit verbunden sind 2736 Euro weniger Einnahmen für die Gemeinde. Aufgrund von Umfragen in anderen Kommunen gehe man davon aus, das jährlich etwa 20 Prozent der neu angemeldeten Hunde von der Steuerbefreiung betroffen wären. Im vergangenen Jahr sind in der Gemeinde Issum insgesamt 190 Hunde neu gemeldet worden, also wären schätzungsweise 38 von der Steuer befreit. Die Befreiungsmöglichkeit soll, da sind sich Gemeinde und FDP einig, nicht für gefährliche Hunde gelten.