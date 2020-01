Auszeichnung in Geldern : Ihre Vorschläge sind gefragt: Wer soll neue Drachentochter werden?

Geldern Ehrenamtlicher Einsatz wird am Altweibertag wieder mit der Auszeichnung „Der Geldersche Draak“ belohnt. Einsendeschluss ist am 7. Februar.

Seit 1986 gibt es die Ehrung. Von Anfang an war es kein Preis für Karnevalisten, sondern für ehrenamtlich tätige Frauen aus dem Gelderland. Erste Preisträgerin war die Geldernerin Kathi von der Weydt, die für ihr Engagement für die Arbeiterwohlfahrt ausgezeichnet wurde. Im vergangenen Jahr ging der Draak an Claudia Degenhardt aus Hartefeld. Sie wurde für ihren Einsatz als Regisseurin bei der Hartefelder Theatergruppe und viele andere ehrenamtliche Aufgaben geehrt. So bunt wie die Reihe der Preisträgerinnen war, so bunt waren auch die Bereiche, in denen die allesamt engagierten Frauen aktiv waren und zum großen Teil noch sind. Das ging von sozialen Vereinen über Kirchengemeinden, von Asylbewerberbetreuung bis zur Skater-Initiative, von Jugendgruppen bis zu Altennachmittagen, vom Sportverein bis zum Gesangsverein, von der Betreuung Strafgefangener bis zur Pflege von Alten und Kranken. Die Preisträgerin bekommt neben einem goldenen Drachenkopf an einem Goldkettchen zusätzlich 500 Euro, die zweckgebunden an soziale und karitative Zwecke gespendet werden.