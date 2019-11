Ehrenamt in Issum : Issum sucht Vorschläge für den Bürgerpreis

Issum Der Josef-Diebels-Bürgerpreis wird für besonderes ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Issum vergeben. Diese Auszeichnung kann in diesem Jahr, gemeinsam mit der zu Anheuser-Busch InBev gehörenden Brauerei Diebels, bereits zum 17. Mal ausgelobt werden.

Dotiert ist der Ehrenpreis mit 2500 Euro. Er wird an Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine mit besonderem ehrenamtlichem Engagement in und für die Gemeinde Issum vergeben.

Ein gewichtiges Wort reden dabei die Einwohner der Gemeinde mit. Alle Bürger können ab sofort wieder Vorschläge einreichen (schriftlich, telefonisch, persönlich oder per E-Mail) und damit Personen oder Gruppen nominieren, die sich durch ihr besonderes ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Issum auszeichnen.

Als weltgrößter Brauereikonzern ist Anheuser-Busch InBev Teil der Gesellschaft und engagiert sich dementsprechend auch vor Ort an den Braustandorten. Mit seinem so genannten „Better World“-Programm will der Braukonzern neben dem Thema Umweltschutz auch – wie mit dem Josef-Diebels-Bürgerpreis – einen Beitrag in Form von gesellschaftlichem Engagement leisten.