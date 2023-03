Sevelen Vormerken lassen für das neue Baugebiet in Sevelen

Wie berichtet, sorgt der Steinkauz dort für Verzögerungen. Für den muss in der Nähe eine Fläche gefunden und hergerichtet werden, auf der er in Zukunft seine Nahrung findet. „Wir sind in Grundstücksverhandlungen“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schwolow auf Nachfrage. Denn die umliegenden Grundstücke um das neue Baugebiet an der Oberstraße/ An der Landwehr gehören nicht der Gemeinde. Da der Steinkauz als standorttreu gilt, braucht er aber eine Ausgleichsfläche in der Nähe. Für die Ratssitzung am 27. April werde eine umfassende Vorlage zum neuen Baugebiet mit allen sich ergebenden Änderungen ausgearbeitet.