So war der Vorlesetag im Gelderland : Ein Buch, die Kinder und ich

Gelderland Beim bundesweiten Vorlesetag griffen viele Erwachsene zur Lektüre, um junge Menschen für geschriebene Geschichten zu begeistern. Die RP war mit dabei, aber auch an vielen anderen Orten im Gelderland war was los.

Es braucht nicht viel. Keinen Strom. Nur ein Buch und etwas Zeit. Die Stimme muss noch nicht mal schön sein, das Buch noch nicht einmal grandios. Ich erinnere mich noch an meinen Besuch meines Ur-Großvaters im Krankenhaus. Er war 91 oder 92 Jahre alt. Ich hatte gerade lesen gelernt und las ihm aus einem Comic vor. In meiner Erinnerung lächelt er dabei.

Für sie und die Kinder der Gelderner Kita Arche Noah war der Vorlesetag ein besonderes Ereignis. Für die Kleinen fand der im Kindergarten statt, für die älteren Kinder in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Geldern . Zu etwas Besonderem machte das Vorlesen nicht nur die Kulisse, sondern einfach die Tatsache, dass einmal andere Menschen als die Erzieher zum Buch griffen und vorlasen.

Aber nicht nur für den Gelderner Kindergarten griffen Erwachsene zum Buch, unter anderem herrschte auch in der Bücherei Aldekerk Vorlese-Stimmung. Dort verbrachten elf Kindergartenkinder und zwölf Grundschulkinder mit ihren Müttern und Vätern einen kurzweiligen Nachmittag. Das Vorleseteam konnte in diesem Jahr mit einer besonderen Premiere aufwarten. Aus dem Team-Nachwuchs las mit der zehnjährigen Johanna eine Viertklässlerin für die Kindergartenkinder vor. Die Erwachsenen konnten währenddessen in den Bücherregalen stöbern und Bücher ausleihen. Für die Grundschulkinder gab es anschließend mit Geschichten von den „Olchis“ und der „School of Talents“, Lustiges und Spannendes zum diesjährigen Motto „Gemeinsam einzigartig“. Und das ist noch nicht alles: Für den Dezember sind weitere Veranstaltungen in der Bücherei geplant wie ein Bilderbuchkino und die Teilnahme am „Lebendigen Adventskalender“ der Pfarrgemeinde St. Dionysius.