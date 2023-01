SPD in Straelen SPD will Grünflächenkonzept für die Blumenstadt Straelen

Auf den Weg gebracht wurden zahlreiche Anträge und Anfragen zu vielen Themen. Darunter sind die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, ein besseres Miteinander der Verkehrsteilnehmer, die Unterbringung ausländischer Arbeitskräfte, Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Raum, die Gebührenbegrenzung bei Abwasser und Friedhöfen, ein vernetztes Grünflächenkonzept für Straelen, zu dem auch die Aufwertung des Stadtgartens gehört, Schwimmkurse für Kinder, bezahlbares Wohnen, die ÖPNV-Anbindung der Bahnhöfe in Nieukerk und Venlo, die Beleuchtung von Schulbushaltestellen im Außenbereich und der beschleunigte Ausbau Erneuerbarer Energien. Wichtig ist für die SPD, dass es in der Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen Zustimmung und Ergebnisse gegeben habe. So auch beim Beschluss über nötige Kindergartenplätze und bei Vorgaben in den Bebauungsplänen, mit denen die Voraussetzungen zur Umsetzung verschiedener Vorhaben geschaffen wurden.