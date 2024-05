Vor Europawahl Fest für Demokratie auf dem Kirchplatz in Sevelen

Anknüpfend an die Versammlung „Issum steht auf“, bei der sich am 27. Januar in Issum auf dem Platz An de Pomp mehrere Hundert Menschen für Demokratie, Vielfalt und Menschenwürde starkmachten, findet am Nachmittag des 2. Junis eine weitere Zusammenkunft statt. Unter dem Motto „Issum steht auf…Europa“ lädt ein breites Bündnis von Vereinen, Parteien, Kirchen und Privatpersonen sowie die Gemeinde Issum genau eine Woche vor der Europawahl auf den Kirchplatz in Sevelen ein. In entspannter Stimmung soll so ein Zeichen für ein friedliches und demokratisches Europa gesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche und das gemeinsame Picknick, für das alle Teilnehmenden um das Mitbringen eines Picknickkorbs mit Speisen, Getränken und Geschirr gebeten werden.