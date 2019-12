Wie Thomas Dorenkamp einen ganz besonderen Ort schuf : Ein ganz besonderer Ort: Das Bistro in Geldern wird 40

Er schuf mit dem Bistro ein Stücke Heimat für seine Generation: Thomas Dorenkamp am Zapfhahn. Foto: Dorenkamp

Für seine Gäste war es ein Stück Heimat: Thomas Dorenkamp eröffnete mit dem Bistro in der Glockengasse am 22. Dezember 1979 eine besondere Gastronomie. Auch seine Nachfolger lebten das Konzept oder erfanden das Bistro neu. Ein Blick zurück.

„Eine echte Marktlücke ist jetzt in Geldern geschlossen worden: In der Glockengasse eröffnete Thomas Dorenkamp nach Pariser Vorbild ein Bistro.“ So berichtet die Rheinische Post am 22. Dezember 1979 und zeigte ein Foto mit einem halb gefüllten Café voller rauchender Gäste und hinter der Theke Thomas Dorenkamp, von seinen Freuden in dieser Zeit „Dorschi“ gerufen. Für die Gelderner, besonders die, die heute im Alter von etwa 50 bis 70 Jahren sind, begann mit diesem Tag eine wundervolle Zeit. Spricht man sie auf das das Wort „Bistro“ an, kann man sofort in den meisten Gesichtern ein feines Lächeln erkennen. „Thomas gab uns eine Heimat“, erinnert sich Winfried Schäfer, Stammgast in den ersten Jahren. „Das Bistro war für uns Dreh- und Angelpunkt“, sagt Willi Girmes, der das Bistro nicht nur als Gast genoss, sondern auch dort seine Sänger-Karriere startete.

Thomas Dorenkamp, Jahrgang 1954, fand als Gastwirt nicht nur seinen Beruf, er hatte seine Berufung gefunden. „Ich habe mit 17 hier erstmals gejobbt und unheimlich viel von ihm gelernt. Er war der perfekte Wirt“, erinnert sich Mariam „Malo“ Eisele, die heute das Bistro führt und am Samstag zur 40-Jahres-Party einlädt. Als Wirt begleitete Dorenkamp die Gäste, die meistens auch Freunde waren, durch die turbulenten 80er Jahre. Denn Dorschi suchte sich seine Gäste durchaus aus. Am Wochenende stand er an der Tür und ließ nicht immer jeden rein. Wer dabei war, fand sich in einer verschworenen Gemeinschaft wieder, die freitags und meistens auch Samstag im Bistro feierte, bis „New York, New York“ den Abend ausklingen ließ. An dieser Stelle zumindest. Dann ging es zur E-Dry und erst am frühen Morgen nach Hause. Zu wem auch immer. „Ich habe mich unheimlich oft verliebt in dieser tollen Zeit im Bistro“, gibt Willi Girmes unumwunden zu.

Treffpunkt in der Glockengasse: Das Bistro in den 80er Jahren von außen. Foto: Dorenkamp

Info Party mit Gelderns DJ-Legenden Event Legendär waren die Partys im Bistro, besonders zu Weihnachten. Am Samstag, 21. Dezember, wird ab 20 Uhr „40 Jahre Bistro“ gefeiert — bei freiem Eintritt. Musik Für den echten Bistro-Sound sorgen DJ Wolfgang, DJ Kaufi und Dj Eric Höfges.

Der Liebe widmete er auch viele seiner Texte, die er allein oder mit der „Piger Tiger Band“ präsentierte. „Wir haben bis auf ganz wenige Lieder, vielleicht mal was von Westernhagen, nur eigene Sachen gespielt, die ich geschrieben habe“, erinnert sich Girmes an die rockige Phase. Waren Freunde von den Reimen betroffen, fanden sie es aber selten gut – die anderen lachten herzhaft. Zur Straßenparty wurde das Bistro zur ersten großen Bühne für Willi Girmes. Er kletterte auf das Vordach und rockte los.

Wolfgang Kleff verstärkte zeitweise die Thekenmannschaft „Bistro 80“. Foto: Dorenkamp

Die Gemeinschaft wurde auch durch die Thekenmannschaft „Bistro 80“ gefestigt. Wie das Erinnerungsfoto zeigt, spielte auch mal ein Ex-Profi wie Wolfgang Kleff, einer von Dorenkamps besten Freunden, mit. Aber die Torwartlegende von Borussia Mönchengladbach durfte nicht zwischen die Pfosten, sondern spielte im Feld. Den Kasten hielt Winfried „Winzer“ Schäfer“ sauber. Vor allem im legendären Spiel der Truppe — beim Sieg über „Charlys Pub“. Wochen zuvor hatte die Mannschaft aus dem Pub die Bistro-Kicker deutlich geschlagen, doch an diesem Montagabend sollte es anders kommen. Schließlich ging es um einen Opel Manta mit Fuchsschwanz, den ein Spieler leichtfertig verwettet hatte. Willi Girmes: „Wir stellten alles um, machten den Laden dicht. Ich war Libero, vorne gab es nur einen Stürmer. Und Winzer hielt alles oder er wurde angeschossen. Am Ende war nach einem Konter der Sieg mit 1:0 unser.“ Girmes abschließend: „Wir verstanden nicht viel von Fußball, aber wir hatten immer die schönsten Männer in der Mannschaft.“

Das Bistro hatte auch viele prominente Gäste, wie ein Blick in das Gästebuch, von Peggy Schwarz zur Eröffnung geschenkt, verrät. Neben Sprüchen der Stammgäste auf dem Niveau von „Das Christkind liegt im Tannenwald und hat den Arsch voll Hannen-Alt“ findet man auch einen Gruß von Desiree Nosbusch, Ivan Rebroff oder Wolfgang Völz, der sich am 17. Februar 1901 für den „vorzüglichen Kaffee“ bedankte.

Blick in Malo’s Bistro, so wie es heute aussieht. Am Samstag wird dort das 40-jährige Bestehen gefeiert. Foto: Malos`s Bistro/Bistro

1991 ging die Bistrozeit mit Dorschi zu Ende. Er eröffnete das Haus Dorenkamp. Aus dem Wohnhaus seiner Eltern wurde ein Restaurant — und ein Treffpunkt für die Geldrianer. Mit den After-Work-Partys und den großen Veranstaltungen zuerst im Zirkuszelt, dann später im eigenen Festzelt setzte Thomas Dorenkamp weiter Event-Maßstäbe — vom Tanz in den Mai bis zur Übertragung der WM-Fußballspiele. Vor fünf Jahren starb Thomas Dorenkamp.