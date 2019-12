Von Velden nach Straelen : Fußmarsch auf historischem Weg

Eine Erinnerung an die Evakuierung 1945 soll der Fußmarsch von Velden nach Straelen am 19. Januar 2020 werden. Foto: Harrie Hermkens

Sraelen Im Januar 2020 wird an die Evakuierung der Veldener Bevölkerung im Januar 1945 erinnert.

„Nie wieder Krieg” ist die Botschaft und dringende Forderung der Organisatoren des historischen Fußmarsches, der am Sonntag, 19. Januar, von Velden nach Straelen stattfindet. Gemeinsam erinnern die Städte Velden und Straelen damit an die Evakuierung der Veldener Bevölkerung im Januar 1945 und an 75 Jahre Befreiung.

Am Morgen des 14. Januar 1945 zogen die Veldener in einer Kolonne von fast zwei Kilometern Länge in eisiger Kälte zögernd und widerwillig von der Bauernschaft Schandelo über die Grenze nach Deutschland. Eskortiert wurden sie von deutschen Soldaten und Freiwilligen des Roten Kreuzes. Straelen hatte sich im Winter 1944/45 genau wie Velden in eine unheimliche Geisterstadt verwandelt. Die Einwohner waren schon seit Dezember 1944 in den Osten und Südosten Deutschlands evakuiert worden. Es war bitterkalt während des Marsches nach Straelen. Der Schnee lag einige Zentimeter hoch. Niemand wusste, wo diese Reise enden sollte.

Info Freiwillige Helfer werden gesucht Engagement Gesucht werden Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren und mithelfen wollen. Sie können sich per Mail bei Dirk Sieben unter dirk.sieben@just-straelen.de melden. Finanzierung Möglich wird das Projekt unter anderem durch Mittel aus dem Interreg-Programm Niederlande-Deutschland und durch die Unterstützung aus Velden und Straelen.

In aller Eile hatten die Einwohner Proviant für ihre erzwungene Flucht zusammen gerafft. Sie trugen getrocknete Schinken, Würste und Stapel von dick belegten Butterbroten bei sich und durften maximal 25 Kilo Gepäck pro Person mitnehmen. Kinderwagen, Fahrräder, Bollerwagen, Handkarren, hölzerne Schubkarren und aus Leitern gebaute Schlitten waren die Transportmittel, die mitgezogen oder mitgeschoben wurden. Ältere, kranke und weniger mobile Personen wurden per Militärfahrzeug nach Straelen gebracht. Kleidung, die nicht mehr in die Koffer passte, hatte man in Lagen übereinander angezogen. Das half wiederum gegen die schneidende, strenge Kälte.

Dennoch kamen die meisten Erwachsene und Kinder durchgefroren bis auf die Knochen in Straelen an. Die Besatzer kannten kein Pardon. In Straelen kam die Gruppe zunächst in der Volksschule unter, anschließend ging die ungewisse Reise weiter per Zug in Viehwaggons. Schließlich kamen die „Entwurzelten” schmutzig und müde in Groningen an. Von dort aus wurden sie auf verschiedene Gastfamilien in der Umgebung verteilt.

Was noch übrig ist, sind die Erinnerungen an diese schwarzen Seiten der Geschichte. Ein Stück Geschichte, das für immer in den Köpfen der Menschen hängen bleiben muss. Als Erinnerung an jeden, der diese furchtbaren Ereignisse miterlebt hat, findet am Sonntag, 19. Januar, der historische Fußmarsch von der St.-Andreas-Kirche in Velden über Schandelo und Kastanienburg bis nach Straelen statt. Alle Teilnehmer des Fußmarsches werden sich wie damals kleiden und nur Transportmittel und Gegenständen aus jener Zeit benutzen. Beim Start, am Ziel und unterwegs werden unter anderem Geschichten über diese Umsiedlung erzählt und zum Thema passende Lieder gesungen.