Zugfahrt von Kleve nach Geldern Junge Frau im Niersexpress sexuell belästigt – keiner hilft

Außerdem meldete die Bundespolizei am Dienstag eine Festnahme am Bahnhof Kleve. Demnach überprüften Beamte am Freitag, 7. April, um 11.15 Uhr einen 27-jährigen Deutschen als Fahrgast im Regionalexpress RE 10 am Bahnhof in Kleve. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gleich zwei Haftbefehle gegen den Mann vorliegen.