Mobilitätsschau in Geldern : Vom Rennfieber angesteckt

GELDERN Die neuesten Modelle, Oldtimer, nostalgische Busse, Reisemobile und bunte Bobbycars – am Sonntag drehte sich in der Gelderner Innenstadt alles um Mobilität. Der verkaufsoffene Sonntag bildete den Abschluss des Reibemobilfestes.

Tradition hat in Geldern der verkaufsoffene Sonntag Ende April. Ihn mit dem facettenreichen Thema Mobilität zu verknüpfen, füllte die Innenstadt und den Marktplatz am gestrigen Sonntag schon früh. Als sich dann ab 13 Uhr die Geschäfte öffneten und zum entspannten Bummel einluden, wurde es voll.

Dafür waren die Nostalgiebusse für die Besucher wie eine Reise in die Vergangenheit. Der fahrbare Untersatz für Reisemobilisten konnte ebenfalls bestaunt werden. Die Mobilitätsschau ist erneut mit dem Internationalen Reisemobilfest kombiniert, das in Geldern seinen Abschluss fand.

Besonders viele Besucher bewunderten einen Bugatti-Nachbau sowie einen markanten Jaguar E der ersten Serie. Das Modell Fleur de Lys kann sogar als Hochzeitsgefährt gebucht werden. „Wir haben auch Smart-Umbauten“, so Haas über sogenannte Fun-Cars. Der City-Flitzer wurde mit dritter Achse zum Pickup. Mobilität fängt mit jungen Jahren an und reicht bis ins hohe Alter, wie das Sanitätshaus Kessels mit Modellen von Rollator bis zum elektrisch betriebenen Rollstuhl zeigte.

Und Mobilität verbindet die Generationen: Schon die Kleinsten lassen sich vom Rennfieber anstecken und wissen um die eigene Geschwindigkeit, wie am Nachmittag vor dem Sparkassengebäude zu erleben war. Die erste Kita-Bobbycar-Meisterschaft zog die Knirpse an. Immer drei Kinder traten mit den bunten Mini-Autos gegeneinander an, angefeuert von Freunden und Familie am Rande des Parcours.