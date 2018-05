Birgit Sales: Vom Glück des Nutzgartens

Geldern Birgit Sales aus Wachtendonk hat eine Parzelle im "Drachenacker" in Winternam gepachtet. Der Kampf gegen Schnecken und Naturgewalten lohnt sich. Am Ende wird schmackhaftes Gemüse geerntet. Die ganze Familie freut sich darüber.

Das eigene Stück Land zum Gemüse-Gärtnern, in diesem Fall sogar gepachtet, warum die Mühe, und was macht den Unterschied?

Sales Es ist gar nicht so einfach gewesen, ein passendes Stück Land zu finden. Meistens schließen sich Menschen in der Nähe von Großstädten zusammen, um zu gärtnern. Ich wohne in Wachtendonk, die Parzelle ist in Winternam, das heißt, es sind zehn Minuten zu fahren. Ich liebe das Gärtnern. Auch wenn ich berufstätig bin, das ist es mir wert. So dass ich mich echt gefreut habe, auf dem Drachenacker noch einen Platz zu finden.