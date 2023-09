Programm für die Saison 2023/24 Jede Menge Kultur, Kabarett und Schauspiel in Straelen

Info

Vorschau Unter dem Titel „Tastentänze“ findet am Freitag, 13. September 2024, um 20 Uhr ein Konzert an vier Flügeln im Forum im Schulzentrum statt. Kabarett mit Philipp Scharrenberg gibt es am Samstag, 30. November 2024, um 20 Uhr ebenfalls im Forum im Schulzentrum.

Kartenvorverkauf Karten für die Veranstaltungen sind beim Kulturring der Stadt Straelen, Markt 11, erhältlich, Telefon 02834 9430-301 beziehungsweise -302 oder per E-Mail an info@kulturring-straelen.de. Karten gibt es außerdem bei Bücher Keuck oder Bücherkoffer Derrix, beide an der Issumer Straße in Geldern. Mehr Infos zum Programm unter www.kulturring-straelen.de.