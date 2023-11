Volkstrauertag in Weeze und Kevelaer “Gewohnter Frieden kann fragil werden“

Am Volkstrauertag am vergangenen Sonntag fanden in Weeze und Kevelaer Gedenkveranstaltungen statt. Nach einem Gottesdienst in der St.-Cyriakus-Kirche in Weeze hat Weihbischof Rolf Lohmann am die Gedenkrede zum Volkstrauertag gehalten. Zuvor hatten Schülerinnen und Schüler des Collegium Augustinianum Gaesdonck Kerzen zur Erinnerung an die Kriegsopfer aufgestellt. Vor Vertretern zahlreicher Vereine und Veteranenverbänden sowie der Politik erinnerte Lohmann an das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine sowie in Israel und Palästina: „Die Kriegsgräberstätte Weeze erfüllt in diesen Zeiten eine doppelte Funktion. Die Grabsteine sind die stummen Zeugen des sinnlosen Abschlachtens und Sterbens im Krieg. Sie mahnen uns stumm, dass Frieden einen denkbar hohen Preis haben kann. Zweitens erinnert sie uns daran, dass gewohnter Frieden fragil werden kann. Die Toten und die Grabsteine sind für uns Mahnung und Auftrag zugleich.“ Es sei gefährlich, sich an den Frieden zu gewöhnen: „Viele von uns kennen den Krieg nur vermittelt aus den Geschichtsbüchern, oder aus Dokumentationen in Museen, Filmen, Büchern, Zeitschriften“, erklärte Lohmann, doch „wir haben nicht gehungert, sind nicht geflohen, haben nicht alles verloren.“ Dies könne dazu führen, gegenüber den kriegerischen Entwicklungen auf der Welt abzustumpfen. Der Weihbischof rief dazu auf, Haltung zu bewahren: „Diese darf nicht darin bestehen, politische Entwicklungen auszusitzen, oder gar zu tolerieren. Ich sage es sehr deutlich: Menschen, die aus verschiedenen Kriegsgebieten fliehen und Schutz bei uns suchen, dürfen nicht politisch instrumentalisiert werden, um eine gewisse Wählerschaft zu erreichen. Frieden setzt eine demokratische Konsensfähigkeit voraus, an der wir alle beteiligt sind, indem wir von unserem Recht auf Stimmabgabe bei Wahlen Gebrauch machen. Wir sind ein Land, das aushält, solidarisch zu sein mit Menschen, die unter Verfolgung leiden und vor dieser Verfolgung fliehen.“