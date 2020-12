Bildungsangebot in Geldern : Jüdisches Leben in Deutschland

Gelderland Das neue VHS-Programm würdigt eine 1700 Jahre alte Tradition. Auch Joseph Beuys, der im nächsten Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, und die DDR-Geschichte sind Themen.

Zwischen Hoffen und Bangen, Öffnung und Schließung des Betriebs haben die Mitarbeiter der Volkshochschule Gelderland das neue Programm für das Frühjahr 2021 konzipiert, das ab 15. Dezember im Hauptgebäude der VHS, Kapuzinerstraße 34, Geldern, in den Anmeldestellen in den Rathäusern Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und bei vielen weiteren öffentlichen Einrichtungen ausliegen wird. „Wir erleben gerade eine ungemein frustrierende Zeit. Wie schon im Herbst haben wir wieder viele Angebote geplant, aber ob wir sie ab Februar auch tatsächlich durchführen können, müssen wir abwarten“, bekennt Sonja Vieten, Leiterin der VHS.

Das Jahr 2021 steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland (321-2021). Aus dem Jahr 321 ist die erste jüdische Gemeinde auf deutschem Boden, in Köln, verbrieft. Das bevorstehende Festjahr hat zum Ziel, auf das lebendige, vielfältige jüdische Leben in Deutschland aufmerksam zu machen, die lange und wechselvolle Geschichte der Juden in Deutschland darzustellen und ihren enormen Beitrag zur Kultur zu präsentieren. Die Volkshochschule Gelderland zeigt zwei preisgekrönte Filme der Berliner Autorin und Regisseurin Britta Wauer: „Im Himmel, unter der Erde – Der jüdische Friedhof Berlin-Weissensee“ (10. Mai) und „Rabbi Wolff – ein Gentleman vor dem Herrn“ (17. Mai) mit anschließendem Gespräch mit der Filmemacherin.