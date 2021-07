Volkshochschule Gelderland : Streitschlichter haben für jeden Konflikt eine Lösung parat

Ganz schön friedlich: Die Streitschlichter wissen nach dem Kursus an der Volkshochschule Gelderland ganz genau, wie man erhitzte Gemüter wieder beruhigt. Foto: Stephan Luyven

Geldern Die Volkshochschule Gelderland hat neue Mediatoren ausgebildet, die jetzt ihr Zertifikat erhielten. Der nächste Lehrgang startet im September.

(RP) Der Ast, der zu weit über den Gartenzaun ragt, das zugeparkte Auto oder aktuell der geringe Abstand im Supermarkt – Anlässe für alltägliche Konflikte gibt’s genug. Die Volkshochschule Gelderland hat jetzt wieder Experten ausgebildet, die in solchen Fällen den richtigen Ton treffen und Streithammel wieder miteinander versöhnen können.

Zwölf Frauen und Männer haben jetzt nach einem mehrmonatigen Kursus, der über weite Strecken im Online-Unterricht über die Bühne ging, ihr Mediatoren-Zertifikat erlangt und sind damit professionelle Streitschlichter. Zum Abschluss ging’s im Saal der Gelderner VHS noch einmal ordentlich zur Sache. Jeweils zwei Konfliktpartner mussten ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen und stritten sich wie die Kesselflicker. Doch die neuen Mediatoren zeigten, dass sie in den vergangenen Monaten das nötige Rüstzeug erworben haben, um erhitzte Gemüter wieder beruhigen zu können.

Beuys und jüdisches Leben in Deutschland

VHS Gelderland : Beuys und jüdisches Leben in Deutschland

Der nächste Lehrgang zum zertifizierten Mediatoren startet im September und findet jeweils an einem Wochenende im Monat von Freitag, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, statt. Zusätzlich sind zwei Bildungsurlaube geplant. Insgesamt umfasst die Ausbildung 221 Stunden. Interessenten sind zu einem Infoabend eingeladen, der am Donnerstag, 26. August, ab 18.30 Uhr in der Volkshochschule Gelderland stattfindet. Weitere Informationen unter Tel: 02831 93750.