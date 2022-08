Volkshochschule Gelderland bietet Kursus für Einsteiger an : Latein ist unsterblich

Hermann Bornheim mit Latein-Büchern vor seinem Traktor. Auch bei diesem Hobby geht es um Latein. Das Wort stammt vom Verb trahere. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Hermann Bornheim aus Veert, früher Lehrer am Lise-Meitner-Gymnasium, bringt heute Erwachsenen die Sprache näher. Bei der Volkshochschule Gelderland bietet er unter dem Titel „Carpiote diem“ einen Lateinkursus für Einsteiger.

Latein begegnet uns im Alltag fast an jeder Ecke. Wir schimpfen auf die Regierung (regere bedeutet ausrichten oder lenken), gehen über die Straße (stammt von via strata ab, was gepflasterter Weg bedeutet), stellen ein Ultimatum (vom lateinischen ultimus, das Letzte). Und im Gelderner Seepark lassen wir uns im Spa (die Abkürzung steht für „sanus per aquam“, was übersetzt heißt „gesund durch Wasser“) verwöhnen. Wir machen Ferien (feriae) oder öffnen das Fenster (fenestra) und viele Markennamen wie Alete, Nivea und Audi kommen ebenfalls direkt aus der Sprache der alten Römer. Trotzdem gilt für viele Latein als „tote Sprache“. Nicht für Hermann Bornheim aus Veert. „Latein ist weder tot noch lebendig, Latein ist unsterblich“, zitiert er aus Fachquellen. Im Berufsleben gab er sein Wissen über die Sprache an die Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums weiter, heute bringt er Erwachsenen die Sprache näher. Bei der Volkshochschule Gelderland bietet er regelmäßig unter dem Titel „Carpiote diem“ einen Lateinkursus für Einsteiger an. Nächsten Dienstag geht es wieder los.

Bornheim, Jahrgang 1950, war der Weg zum Latein in der Kindheit zunächst nicht geebnet. Er wurde auf dem Bauernhof der Familie in Niep groß, stieg nach der Mittleren Reife in den Betrieb ein. Auf dem Abendgymnasium in Krefeld machte er dann sein Abitur, studierte Geschichte und Sport und wurde Lehrer. „Latein war aber immer mein großes Hobby“, berichtet er und so ergab sich eine glückliche Fügung. Lehrer für Geschichte und Sport gab es seiner Zeit genug, aber wenn er auch Latein unterrichten würde, könnte er eine Stelle am Lise-Meitner-Gymnasium bekommen, hieß es. Zwei Jahre Zusatzausbildung in Düsseldorf verliehen ihm die Befähigung zum Unterricht, aus dem Hobby konnte endlich auch der Beruf werden. Aus der Zeit als Lehrer erinnert er sich besonders gern an die Exkursionen nach Italien. Sie mussten von den Schülern intensiv mit vorbereitet werden. „Aber dann hatte ich auf den Reisen auch immer ganz liebe und sehr interessierte Jugendliche dabei“, berichtet er. Von 1994 bis 2016 war er Lehrer in Geldern. Neben der Sprache an sich ist es vor allem die Geschichte, die Bornheim fasziniert. So besucht er gern Ausstellungen wie „Latein. Tot oder lebendig!?“ im Kloster Dalheim. Das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur zeigte anhand von elf Biografien von Cicero über Hildegard von Bingen und Erasmus von Rotterdam bis zu Asterix, welchen Stellenwert die „Muttersprache Europas“ für die europäische Bildungs- und Kulturgeschichte hat. Natürlich geht es für ihn auch nach Trier ins Rheinische Landesmuseum zur Ausstellung zum Untergang des römischen Reiches. Stammgast ist er in Xanten, wo es im LVR-Archäologischen Park oft spannende Vorträge zur Archäologie und Geschichte gibt. Zudem engagiert er sich im Historischen Verein.

Info Spurensuche nach römischem Alltagsleben Der Kursus Im Lateinkursus für Einsteiger geht es um die Spurensuche nach römischem Alltagsleben, wobei der Spracherwerb im Mittelpunkt des Unterrichts steht und nebenbei auch fundamentale Sprachkenntnisse in den beiden romanischen Sprachen Italienisch und Französisch erlernt werden können. Der neue Kursus beginnt am Dienstag, 30. August, 11 bis 12.30 Uhr, in der Volkshochschule, Kapuzinerstraße 34, Geldern, Raum 104. Mitmachen Eine Anmeldung ist möglich bei der Volkshochschule (VHS) Gelderland, Kapuzinerstraße 34, in Geldern. Erreichbarkeit über die Telefonnummer 02831 93750 oder im Internet unter www.vhs-gelderland.de.

Was für Menschen sind es, die sich für einen Lateinkursus bei der Volkshochschule interessieren? „Oft sind es ältere Leute, die sich ähnlich wie ich schon immer für die Geschichte der Römer interessiert haben, früher aber nicht Latein lernen konnten oder durften“, berichtet Bornheim. Wie der Schwerpunkte seiner Kurse aussieht, liegt am Ende auch an den besonderen Interessen der Teilnehmer.