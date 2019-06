Interview Vorstände der Volksbanken : Kraftakt: Neues Computersystem kommt

KREIS KLEVE Vom 5. bis zum 8. Juli stellen die drei Volksbanken der Region ihre IT um. Die Vorbereitungen laufen.

Das erste Juliwochenende ist bei den Volksbanken im Kreis Kleve schon lange im Terminkalender vorgemerkt. Vom 5. bis zum 8. Juli stellen die drei Volksbanken der Region ihr IT-System um. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Seit über einem Jahr arbeiten die Volksbank an der Niers, die Volksbank Emmerich-Rees und die Volksbank Kleverland auf die technische Umstellung hin. Jetzt startet die umfangreiche Kundenkommunikation. Im Interview berichten Johannes Janhsen (Volksbank an der Niers), Ralf van Bruck (Volksbank Emmerich-Rees) und Severin-Peter Seidel (Volksbank Kleverland) über die Hintergründe und geben einen Einblick in das Mammutprojekt.