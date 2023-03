Spende der Volksbank an der Niers Neues Werkzeug für Gelderner „Reparierbar“

Oft werden Dinge und Geräte entsorgt, weil die Reparaturkosten eine Neuanschaffung übersteigen oder weil keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Hier setzt das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Vereins an. Sie reparieren gegen eine Spende kaputte Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Lampen, Computer, Spielzeug und mehr. Die reparaturbedürftigen Geräte können während der Öffnungszeiten in die Werkstatt in den Räumen der Diakonie am Ostwall gebracht werden.