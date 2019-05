Brauchtum : Vogelschießen: Wer wird König von Sevelen?

Bürgermeister Clemens Brüx gibt einen Ehrenschuss ab. RP-ARchivfoto: mvo. Foto: Markus van Offern/Van Offern

Sevelen In Sevelen wird an Christi Himmelfahrt, am 30. Mai, zum 164. Mal der neue König oder zum ersten Mal eine Königin der St.-Antonius-/St.-Hubertus-Bruderschaft Sevelen für die Sommerkirmes 2019 ermittelt.

Nach dem Abholen des scheidenden Hofstaates um 13.30 Uhr durch die Bruderschaft ziehen die Schützen unter den Klängen des Trommlercorps’ Sevelen zur Schießsportanlage am Koetherdyck. Um 15 Uhr beginnt das Preisschießen für jedermann. Auf Kopf, Flügel, Schwanz und Rumpf sind jeweils Preise ausgesetzt. Mit einem Getränkepavillon und einer Cafeteria mit vielen selbst gebackenen Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Für die Kinder wird ein Rahmenprogramm, mit verschiedenen Spielen und einer Hüpfburg angeboten.