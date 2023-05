Vogelschießen und Brunnenfest in Vernum Wer schießt am Samstag in Vernum den Vogel ab?

Marc Blomberg von der Bruderschaft: „Am Sonntag, 14. Mai, feiern wir den 21. Geburtstag unseres Flachsbrunnens in Vernum mit dem alljährlichen Brunnenfest. Hier kommen besonders Familien mit ihren Kindern auf ihre Kosten. Neben einer Hüpfburg, Kinderschminken und einem Spielmobil gibt es jede Menge Unterhaltung für Groß und Klein.“ Mit Spannung erwartet wird die Bekanntgabe der Vereinsgemeinschaft Hartefeld-Vernum-Poelyck, wer in diesem Jahr zur Herbstkirmes die Festkette tragen darf. Oder ist die Wahl des Ortes schon ein Hinweis? Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt. „Die Marianische Schützenbruderschaft Vernum freut sich auf viele Gäste“, so Marc Blomberg.