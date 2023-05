Schützenfest wird im September gefeiert Vogelschießen in Obereyll an Fronleichnam

Als Veranstaltungsort haben die Obereyller wieder die Eyller Wiese an der St.-Hubertus-Kapelle in Obereyll (neben Rather Weg 24) gewählt, da dessen Eigentümerin Renate Fürtjes ihre Gastfreundschaft erneut angeboten hat. Die Bruderschaft lädt Besucher aus nah und fern zum Festplatz ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben selbstgebackenem Kuchen, Kaffee, kühlen Getränken wird auch ein Stand von Don Peppone eine Auswahl italienischer Köstlichkeiten (Pinsa und Pasta) anbieten, wobei die klassische Currywurst mit Pommes auch nicht fehlen wird. Die Bruderschaft wird sich um 14 Uhr treffen und mit Begleitung des Aldekerker Musikvereins den König nebst Minister abholen. Danach geht es dann weiter zum Festplatz, wo das Fest mit dem Preisvogelschießen gestartet wird. Im Anschluss wird der neue Hofstaat ermittelt. Auch in diesem Jahr findet ein Kinderfest mit Hüpfburg, Kinderschminken und einem einzigartigen Kindervogelschießen statt. In zwei Altersgruppen wird mit einer kleinen Armbrust ein Kinder-Hofstaat ermittelt.Das Schützenfest wird dann vom 1. bis 5. September gefeiert.